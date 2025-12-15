Çin'de tüm doğum masraflarını devlet karşılayacak

Çin, 2026 yılına kadar doğumla ilgili, politika kapsamında yer alan tüm tıbbi masraflar için ülke genelinde tam geri ödeme sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsama doğum öncesi kontroller de dâhil olacak.

Yayınlanan raporda, bunun “doğum öncesi muayeneler için tıbbi giderlerin karşılanma düzeyini artıracağı ve doğumda, cepten hiçbir masraf kalmaması hedefleneceği” ifade edildi.

Bu adım, Pekin’in ülkenin zayıflayan nüfus artışını nasıl canlandıracağına dair arayışlarının bir parçası.

Çin’in nüfusu 2022’de onlarca yıl sonra ilk kez azaldı ve 2024’e kadar düşüşünü sürdürdü. Demograflar, doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle bu eğilimin devam etmesini bekliyor. Ülkenin küçülen iş gücü ve hızla yaşlanan nüfusu ise hâlihazırda borçlu olan yerel yönetimler üzerinde ek baskılar yaratma potansiyeli taşıyor.

TEK ÇOCUK POLİTİKASININ ETKİSİ

Çin'in güncel nüfusu 1 milyar 409 milyon.

Ülkede doğum oranları, 1980–2015 yılları arasında uygulanan tek çocuk politikası ve hızlı kentleşme nedeniyle on yıllardır düşüş gösteriyor. Çocuk bakımı ve eğitimin yüksek maliyeti, iş güvencesizliği ve yavaşlayan ekonomi de birçok genç Çinlinin evlenmesini ve aile kurmasını caydırıcı hale getiriyor.

Jilin, Jiangsu ve Shandong dâhil bazı Çin eyaletleri, doğumu neredeyse tamamen ücretsiz hâle getiren politikaları şimdiden açıkladı. Çin, mart ayında yaptığı açıklamada, hızla artan yaşlı nüfusa ve gençlere yönelik politikalarla “aktif” şekilde yanıt vereceğini; çocuk bakım sübvansiyonları sağlanacağını ve okul öncesi eğitimin ücretsiz hâle getirileceğini duyurdu.

Yetkililer daha önce de çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla doğum iznini uzatma, mali ve vergi avantajları sağlama ve konut sübvansiyonları gibi uygulamaları hayata geçirmeye çalışmıştı.