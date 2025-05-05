Çin'de turist tekneleri alabora oldu: Nehre düşen 84 kişiden 10'u öldü

Devlet medyasının bildirdiğine göre, dün Çin'in güneybatısında turistleri taşıyan dört teknenin “ani şiddetli rüzgar” nedeniyle alabora olması ve 84 kişinin nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.



Çin Merkez Televizyonu, son kayıp kişinin bugün bulunduğunu ancak hayati belirtiler göstermediğini aktardı.



Xinhua Haber Ajansı, Guizhou eyaletinde meydana gelen kazada 74 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Devlet medyası, yetkililerin 70 kişiyi “hayati tehlike arz etmeyen durumlar” için tedavi edilmek üzere hastaneye gönderdiğini bildirdi.



Xinhua, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eyalet yetkililerine “mümkün olan her şeyi yapmaları” talimatını vermesiyle yaklaşık 500 kurtarma görevlisinin kazayla başa çıkmak için seferber olduğunu söyledi.



Şi ayrıca yetkililerin turistik yerlerde ve önemli kamusal alanlarda giderek artan kazaları engellemek için güvenlik önlemlerini arttırmaları gerektiğini ifade etti.