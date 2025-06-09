Çin'de üniversite sınavında kopya önlemi: Yapay zekanın "fişi çekildi"

Çin’de bazı yapay zeka şirketleri, ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavları sırasında öğrencilerin yapay zekayı kopya çekmek amacıyla kullanmasını engellemek için sohbet botu özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Alibaba’nın Qwen ve ByteDance’in Doubao gibi popüler yapay zeka uygulamaları, sınav kâğıtlarına yönelik görsel tanıma sorularına yanıt vermeyi durdururken; Tencent’in Yuanbao’su ve Moonshot’un Kimi sohbet botu, sınav saatleri boyunca görsel tanıma hizmetlerini tamamen askıya aldı.



Yapay zeka sohbet botlarının her geçen gün daha yaygın hale gelmesi, dünya genelindeki öğrenciler için sınavlarda kopya çekmeyi her zamankinden daha kolay hale getirdi. ABD’de okullar bu sorunu çözmek amacıyla yeniden kağıtla yapılan sınavlara yöneliyor. Wall Street Journal’ın Mayıs ayında bildirdiğine göre, son iki yılda üniversitelerde mavi kapaklı sınav defterlerinin satışında büyük bir artış yaşandı.



7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çok aşamalı, zorlu “gaokao” sınavına ise Çin’de 13,3 milyondan fazla öğrenci giriyor. Bu sınav, öğrencilerin ülkedeki sınırlı sayıdaki üniversite kontenjanına yerleşebilmesi için tek şansları olduğundan büyük önem taşıyor. Sınav süresince cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazların kullanımı yasak. Yapay zeka botlarının devre dışı bırakılması ise sınav dönemi boyunca kopya çekilmesini önlemeye yönelik ek bir güvenlik önlemi olarak devreye giriyor.

"ADİL SINAV İÇİN"

Bloomberg’in aktardığına göre, Yuanbao ve Kimi gibi sohbet botları, neden devre dışı bırakıldıkları sorulduğunda “Üniversite giriş sınavlarının adil bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla” yanıtını verdi. Benzer şekilde, bu yıl başında viral olan DeepSeek AI aracı da, belirli saatlerde hizmet vermeyi durdurarak sınavın adil geçmesini sağlamayı hedefliyor.



Yapay zeka şirketlerinden konuyla ilgili herhangi bir resmi kamuoyu açıklamasına ulaşılamazken, The Guardian’ın haberine göre bu uygulamaların devre dışı bırakıldığına dair haberler ağırlıklı olarak Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da öğrenciler tarafından paylaşılıyor.