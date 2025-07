Çin’de üniversiteden tartışma yaratan karar: "Yabancıyla ilişki" atılma sebebi oldu

Çin’de üniversite öğrencisi bir kadın, yabancı bir erkekle “uygunsuz etkileşimlerinin” olduğu suçlamasının ardından “ulusal itibarı zedelediği” iddiasıyla okuldan atıldı.



Yaşanan bu durum, ülkedeki sosyal medya platformlarında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, üniversite yönetiminin bu kararla çok mu ileri gittiğini sorgulayan paylaşımlarda bulundu. Çin’in en popüler iki sosyal paylaşım platformu Xiaohongshu ve Douyin’de paylaşım yapan kullanıcılar, okulun bir kişinin kişisel hayatını yargılama ve bunu ulusal önem seviyesine çıkarma hakkının olup olmadığını sorguladı.



“ÜNİVERSİTE KURALLARI İHLAL EDİLDİ”



Dalian Politeknik Üniversitesi, geçen hafta yayınladığı bir duyuruyla, söz konusu öğrencinin 60 gün içinde okuldan atılacağını açıklamıştı. Açıklamada, öğrencinin “ulusal itibarı zedeleyecek şekilde yabancılarla uygunsuz etkileşimler içinde olmama” yönündeki üniversite kuralını ihlal ettiği ileri sürülmüştü.



Açıklamada, öğrencinin 16 Aralık 2024 tarihinde gösterdiği iddia edilen kötü davranışların “korkunç bir olumsuz etkisinin olduğu” iddia edilmişti. Üniversite, açıklamasında öğrencinin adını verse de The Associated Press (AP) haber ajansı gizlilik endişeleri dolayısıyla öğrencinin ismini paylaşmadı.



“ZEUS” İLE Mİ BAĞLANTILI?



Çinli internet kullanıcıları, suçlama ile karşı karşıya bırakılan öğrenciyi “Zeus” olarak da bilinen Ukraynalı profesyonel bilgisayar oyuncusu Danylo Teslenko tarafından yayınlanan videolar ile ilişkilendirdi. Söz konusu videoda “Asyalı gibi görünen genç bir kadının söz konusu adamla bir otel odasında samimi olduğu anlar” yer alıyordu. AP, videodaki kadının okuldan atılan öğrenci olup olmadığını bağımsız olarak teyit edemedi.



Sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlarda Çin’deki üniversitenin kararı “Taliban tarzı” yaklaşımın bir işareti olarak yorumlandı. Bazı kullanıcılar da yaşanan olayın kadın düşmanı olduğu yorumunu yaparak Çinli bir erkeğin yabancı bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi durumunda “ulusal itibarın” düşünülüp düşünülmeyeceğini sordu.



Şanghay’daki devlet gazetesi The Paper da öğrencinin adının tamamını yayınlamanın sadece uygunsuz olmakla kalmadığını, aynı zamanda Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’nu da ihlal edebileceğini yazdı.



ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ



Teslenko da pazar günü yaptığı bir paylaşımda “Şanghay’da tanıştığı bir kızla Telegram’da birkaç video” paylaştığını doğruladı ancak daha sonra bunları sildiğini belirtti. Teslenko, “durumun ciddiyetini anlar anlamaz” paylaşımları sildiğini kaydetti.

Ukraynalı adam, “Yüzlerimiz görünüyordu ama videolarda açık bir içerik ya da saygısız bir şey yoktu… Çinli kızların kolay olduğunu da hiç söylemedim” dedi.



Çin basınına yansıyan haberlerde, Teslenko ve öğrencinin Aralık 2024’te “Perfect World Shanghai Major” isimli bilgisayar oyunu yarışmasının finalinde tanıştığı bilgisi verildi.