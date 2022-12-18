Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da eğitim çevrim içi yapılacak

Sıfır Covid politikasında gevşemeye giden Çin'in en kalabalık şehri Şanghay'da artan corona virüs vakaları nedeniyle okullar çevrimiçi eğitime geçti.

Kreş ve çocuk bakım merkezlerinin de yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.

Ülke genelinde, ek olarak geçici sağlık merkezleri ve yoğun bakım üniteleri kuruldu. Şanghay'da fazladan 230 bin hastane yatağı kullanıma sunuldu.



Okulların çevrimiçi eğitime geçmesinde, birçok öğretmen ve okul personellerinin coronavirüse yakalanması gerekçe olarak gösterildi.



Çin sıfır covid politikasına tepki protestoları nedeniyle kısıtlamalarda gevşemeye gitti. Ancak bu gevşeme vakaların yeniden artması konusunda endişe uyandırdı.