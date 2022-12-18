Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da eğitim çevrim içi yapılacak

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da corona virüs vakalarının artması nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da eğitim çevrim içi yapılacak

Sıfır Covid politikasında gevşemeye giden 'in en kalabalık şehri Şanghay'da artan corona virüs vakaları nedeniyle okullar çevrimiçi eğitime geçti.

Kreş ve çocuk bakım merkezlerinin de yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.

Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da eğitim çevrim içi yapılacak - 1

Ülke genelinde, ek olarak geçici sağlık merkezleri ve yoğun bakım üniteleri kuruldu. Şanghay'da fazladan 230 bin hastane yatağı kullanıma sunuldu.

Okulların çevrimiçi eğitime geçmesinde, birçok öğretmen ve okul personellerinin coronavirüse yakalanması gerekçe olarak gösterildi.

Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da eğitim çevrim içi yapılacak - 2

Çin sıfır covid politikasına tepki protestoları nedeniyle kısıtlamalarda gevşemeye gitti. Ancak bu gevşeme vakaların yeniden artması konusunda endişe uyandırdı.

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