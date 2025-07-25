Çin'de virüs paniği büyüyor: 4 binden fazla kişiye bulaştı

Sivsinek kaynaklı chikungunya virüsü vakaları, Çin'in güney eyaletlerinde artışa geçti.

Yetkililer, Foşan kentinde vaka sayısının son 2 haftada 4 bin 14'e ulaştığını bildirdi.



Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğünü ifade eden yetkililer, hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.



Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateş ve eklem ağrısına neden oluyor.



Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.