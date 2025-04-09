Çin’de yaşlı bakımevinde yangın: 20 kişi öldü

Çin’in Hebei eyaletinde bir yaşlı bakımevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti. Çin devlet haber ajansı Xinhua, yangının Longhua’daki bakımevinde 8 Nisan Salı günü yerel saatle 21.00 sıralarında çıktığını aktardı.



Başkent Pekin’in yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bakımevinde çıkan yangında, bugün saat 03.00 itibarıyla 20 kişinin öldüğünün teyit edildiği belirtildi. Xinhua, bakımevindeki diğer yaşlıların müşahede altında tutulmak ve tedavi altına alınmak üzere yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı bilgisini verdi. Yangının sebebinin halen araştırıldığı ifade edildi.



Çin’in Zhangjiakou kentinde bir pazar alanında ocak ayında çıkan yangında da sekiz kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. Bundan dokuz ay önce doğudaki Rongcheng kentindeki bir inşaat alanında çıkan yangında ise dokuz kişi yaşamını yitirmişti.

