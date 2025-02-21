Çin'de yeni yarasa corona virüsü alarmı: İnsanlara bulaşıyor

Çinli bilim insanları, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa corona virüsü keşfetti.

Araştırmaya, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışmalar yürüten ve “yarasa kadın” olarak tanınan virolog Shi Zhengli liderlik etti.



Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, Shi ve ekibi, HKU5 coronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs tespit ettiklerini duyurdu.

Araştırmaya göre, “HKU5-CoV-2” adı verilen bu yeni virüs, SARS-CoV-2 ile aynı ACE2 reseptörünü kullanarak insan hücrelerine bağlanabiliyor.



Bilim insanları, bu virüsün hayvanlardan insanlara doğrudan veya ara konaklar aracılığıyla bulaşma riskinin “yüksek” olduğunu belirtti.



Wuhan Viroloji Enstitüsü, Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütülen araştırma, yarasalarda bulunan bu yeni virüsün zoonotik risk taşıdığını ortaya koydu.



COVID-19’un kökenine dair tartışmalar sürerken, Shi ve bazı bilim insanları virüsün doğal yollarla yayıldığını savunuyor.



Ancak bugüne kadar bu teoriye dair kesin bir kanıt bulunmuş değil.



Öte yandan, yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.