Çin'de yerleşim yerinde patlama: 17 yaralı

Çin’in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki bir yerleşim yerinde yaşanan patlamada en az 17 kişi yaralandı. Çin devlet televizyonu CCTV, patlamanın Taiyuan kentinde bugün yerel saatle 13.17 sıralarında yaşandığını aktardı. Patlamanın sebebi ise açıklanmadı.



Çin’in Weibo sosyal medya platformunda paylaşılan video görüntülerinde binanın dışındaki çok sayıda aracın alevler içinde kaldığı, araçlardan ve binanın pencerelerinden siyah dumanların çıktığı görüldü.

Patlamanın ardından olay yerine 210 itfaiyeci ile 43 itfaiye aracı sevk edildi. Çin Acil Durum İdare Bakanlığı da kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek üzere bölgeye bir çalışma grubu gönderdi ve binada mahsur kalan kişilerin sayısının doğrulanabilmesi için her katta arama yapılması emri verdi.



RESTORAN YANGININDA 22 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Patlama, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir restoranda yaşanan ve 22 kişinin öldüğü yangından bir gün sonra yaşandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaşanan olayı insanları “derinden uyandıran bir ders” sözleriyle tarif etti ve yerel yetkililerden büyük güvenlik kazalarının engellenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapma talimatı verdi.

Liaoning’deki yetkililer, yangının sebebi konusunda başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. CCTV, yangının sebebinin gaz patlaması ya da kundaklama olmadığını aktardı.

