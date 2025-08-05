Çin'de "yetişkin emziği" çılgınlığı

İş stresi, geçim sıkıntısı, kredi borçları ve karmaşık insan ilişkileri gibi modern yaşamın baskıları altında ezilen birçok Çinli genç yetişkin, çocukluk döneminin sembolü olan emziklere yöneliyor.

10 ile 500 yuan (yaklaşık 1,40–70 dolar) arasında değişen fiyatlarla satılan bu ürünler, özellikle e-ticaret sitelerinde “stres giderici” ve “uyku yardımcısı” gibi etiketlerle pazarlanıyor. Bazı mağazalar her ay binlerce emzik satıyor.



Çinli psikologlar, bu eğilimi “regresyon fenomeni”yle açıklıyor. Bu teoriye göre, insanlar aşırı stres altındayken bilinçsizce çocukluk dönemine dönme eğiliminde oluyorlar ve emzik, bebeklikteki güven ve rahatlığın sembolü haline geliyor.



KULLANICILAR MEMNUN AMA UZMANLAR UYARIYOR

Çin’in önde gelen haber sitelerinden Sohu’nun yaptığı bir haberde, sosyal medya yorumları ve ürün incelemeleri analiz edildi. Birçok kullanıcı, “Emziği çalışırken ısırmak rahatlatıyor”, “daha iyi uyuyorum” ve “bir bebek kadar sakin hissediyorum” gibi yorumlarla üründen memnun olduklarını belirtiyor.



Ancak uzmanlar bu alışkanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Sichuan Üniversitesi’ne bağlı Huaxi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Tang Caomin, “Yetişkinlerin ağız yapısı bebeklerden tamamen farklıdır. Emziğin uzun süreli kullanımı çene eklem bozukluklarına, ağrıya, tıklama seslerine ve ağız açmada kısıtlılığa yol açabilir” açıklamasında bulundu.

Ayrıca emzik materyallerinin ve tasarımlarının yetişkin ağız sağlığına uygun olmayabileceğini belirten Tang, ağız mukozasında tahriş ve yaralara neden olabileceğini söyledi. Uyurken emzik kullanımının ise nefes almayı engelleyebileceğini, hatta boğulma riski yaratabileceğini vurguladı.