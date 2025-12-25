Çin’de yolsuzluk operasyonu derinleşiyor. Üst düzey 8 isim partiden atıdı

Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping’in yürüttüğü kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’ndan (CPPCC) aralarında savunma sanayisinin önde gelen isimlerinin de bulunduğu 8 üye görevden alındı.

,

Karar, CPPCC Ulusal Komitesi’nin Pekin’deki toplantısında alındı. Üyeliklerin iptal edilmesi, istifa yoluyla ayrılıştan farklı olarak, genellikle ağır disiplin ihlalleri ya da yolsuzluk şüphesi anlamına geliyor.

Görevden alınanlar arasında, askeri ve savunma alanında faaliyet gösteren devlet şirketlerinin dört eski üst düzey yöneticisi dikkat çekiyor.

SAVUNMA SANAYİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ

Bunlar arasında; askeri ve sivil uçak motorlarının kilit tedarikçisi Aero Engine Corporation of China’nın (AECC) eski başkanı Cao Jianguo, ABD’li Starlink’e rakip olarak kurulan China Satellite Network Group’un eski başkanı Zhang Dongchen, silah devi Norinco’nun üst yöneticilerinden Zeng Yi ve Fan Youshan yer alıyor.

Söz konusu isimler hakkında henüz resmi bir yolsuzluk soruşturması açıklanmasa da, bazılarının aylardır kamuoyunun önüne çıkmadığı belirtiliyor. Bu adımlar, Halk Kurtuluş Ordusu ve silah-ekipman tedarik zincirini hedef alan operasyonlar kapsamında, bugüne kadar çok sayıda general ve üst düzey yöneticinin görevden alınmasının devamı olarak görülüyor.

ÜNLÜ DOKTOR DA GÖREVDEN ALINDI

Listede ayrıca, orduya devredilen varlıkları yöneten China Rong Tong Asset Management Group’un eski başkanı Ma Zhengwu, iki büyük devlet enerji şirketinin eski yöneticileri ve Covid-19 salgını sırasında Wuhan’daki çalışmalarıyla tanınan ünlü doktor Wang Xinghuan da bulunuyor.