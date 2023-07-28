Çin'de yolsuzlukla mücadele kapsamında kıdemli askerlere soruşturma

Roket Kuvvetleri'ndeki tüm kıdemli generallerin terfi alıp birimin Pekin'deki merkezine geçtiklerinde "ahlaksız" hale geldiklerini ifade eden kaynaklar, bu vesileyle söz konusu generallerin savunma şirketleriyle daha fazla ilişki kurma fırsatına eriştiklerini savundu.



Ordunun, Devlet Başkanı Şi Cinping'in geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasında ana hedeflerden biri olduğu belirtiliyor.



Bu kapsamda Merkezi Asker Komisyonu'nun eski başkan yardımcılarının soruşturulduğu, Guo Boşiong'in 2016'da rüşvet vermekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı aktarılırken, Şü Cayhou'nun 2015'te kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

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