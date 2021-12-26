Çin'de yurt içi kaynaklı 158 vaka tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 157'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı.

Eyalet merkezi Şian'da 155 ve kuzeybatısındaki Şianyang şehrinde 2 yerel vaka görüldü.



Ayrıca ülkenin güneydeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde de bir vaka tespit edildi.



Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 48 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.



13 MİLYONLUK KENT KARANTİNAYA ALINMIŞTI



Yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri 485 vakanın tespit edildiği Şian'da 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.



Üçüncü tur toplu testlerin uygulandığı 13 milyon nüfuslu şehirde önceki gün 75 yerel vaka tespit edilmişti. Vakaların Covid-19'un Delta varyantını taşıdığı bildirilmişti.



Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 77 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 11 hastanın tedavisi sürüyor.