Çin'deki bir iş ilanı "35 yaş laneti" tartışmasına yol açtı

Çin'de bir market, 18 ila 30 yaş arası kasiyer aradığını duyurduğu bir iş ilanı yayınladı. İş ilanı, sosyal medyada farklı yaş gruplarına yönelik işsizliğin ortasında "orta yaş işsizliğinin" tehlikeleri hakkında tartışmayı ateşledi.



Önümüzdeki birkaç yıl içinde on milyonlarca üniversite mezununun işgücüne katılmaya hazır olduğu 1,4 milyar nüfuslu Çin, yüksek işsizlik tehdidiyle boğuşuyor.



30 yaşın üzerindeki insanlar da iş bulma konusunda bitmek bilmeyen bir baskıyla karşı karşıya.



Sosyal medyada yayılan ve 18 ila 30 yaşları arasındaki kasiyerleri arayan bir süpermarket iş ilanı tepki çekti.



Acı verici paylaşım 140 milyondan fazla görüntülendi ve pek çok duygusal yorum da dahil olmak üzere 41 bin yorumluk bir tartışmaya yol açtı.

Türkiye'de işsizlik oranı son 42 çeyreğin en düşüğüne geriledi Haberi Görüntüle "35 YAŞ LANETİ"



Devlet medyası, Çin hükümetinin nüfus hızla yaşlandıkça emeklilik yaşını kademeli olarak yükseltmeyi planladığını söyledi.



Bu eşik, erkekler için 60 ile dünyanın en düşük eşikleri arasında yer alıyor. Beyaz yakalı kadınlar 55 yaşında, fabrikalarda çalışan kadınlar iseise 50 yaşında emekli olabiliyor.



Ancak Çin henüz emeklilik yaşında bir değişiklik veya daha uzun istihdam sağlamak için belirli ulusal stratejiler açıklamadı.



Geçtiğimiz yıl Çin devlet medyası, daha genç ve daha ucuz işçi aldıkları için "ayrımcı" işe alım kriterleri nedeniyle işverenleri hedef aldı.



Bu yaş kriteri yayın organları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "35 Yaş Laneti" olarak anıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin