Çin’deki Covid-19 ölümleri resmi olarak açıklanandan 14 kat daha yüksek olabilir

ABD’li araştırmacılar Çin’in yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle meydana gelen ölümleri örtbas ettiğini öne sürdü. Resmi açıklanan rakamlara göre 83 bin 293 Covid-19 vakasının bulunduğu ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 4 bin 634 ölüm gerçekleşti. Ancak, pandeminin başladığı Wuhan’daki krematoryum faaliyetlerini inceleyen uzmanlar kentte mart ayının ortasından bu yana 36 bin ölümün meydana geldiğini iddia etti.



GÜNDE 800 İLE 2000 ARASINDA CESET YAKILDI



Washington Üniversitesi, Ohio Devlet Üniversitesi ve ABD’li iletişim şirketi AT&T ortaklığında yapılan çalışmada, Wuhan’da şubat ayının ortasında resmi olarak açıklanan toplam 700 ölünün aksine, 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalışan 86 krematoryumda günde 800 ile 2000 arasında cesedin yakıldığını belirtildi. Bilim insanları verilere dayanarak, açıklanan rakamın gerçeği yansıtmadığını ve bu dönemde binlerce ölümün gerçekleştiğini aktardı.



23 Mart’ta ise cenaze evlerinin on binlerce vazo (ölülerin küllerini saklamak için) siparişi aldığı bildirildi. Bu esnada ise Çin’de açıklanan toplam ölü sayısı 2 bin 534’tü. Ancak, ABD’li araştırmacılar krematoryumlardaki ölümlere ve cenaze siparişlerini değerlendirdiklerinde yalnızca Wuhan’da 36 bin kişinin ölmüş olabileceğini aktardı.



RESMİ OLARAK AÇIKLANANDAN 14 KAT DAHA FAZLA



Araştırmayı yöneten Dr. Mai He, “Tahminlerimiz 23 Mart’tan bu yana krematoryumda yapılan işlemlere ve cenaze evi siparişlarine dayanıyor. Yaptığımız hesaplamalarda ülkedeki gerçek ölüm rakamlarının resmi olarak açıklanandan 14 kat fazla olabileceğini gördük” dedi.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ



Diğer taraftan, corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'de başkent Pekin'de yeni vakaların görülmesiyle kısmi karantina yeniden başlandı. İkinic dalga endişesine kapılan ülkede, başkentte bin 200'den fazla uçuş durduruldu ve okullar kapatıldı. 30'a yakın mahalleye seyahat yasağı getirildi. Yeni salgının merkezinin Pekin'deki bir gıda pazarı olduğu tahmin ediliyor. Wuhan'daki salgın da kentteki bir deniz ürünleri pazarında başlamıştı.

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