Çin’deki doğum oranı son 40 yılın en düşük seviyesinde

CNN'in haberine göre Çin'deki doğum oranı 2019'da 10,41'den 2020'd 1000 kişi başına 8,52'ye düştü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından paylaşılan rakamlar, nüfus oranındaki düşüşün 1978'den bu yana ilk kez 1000 kişi başına 10'un altına düştüğünü gösterdi.



Çin’de gerçekleştirilen yedinci ulusal nüfus sayımı ülkede geçen 12 milyon bebek doğduğunu ortaya çıkardı. Doğurganlık çağındaki kadınlar için ise doğurganlık oranı 1,3 ile beklenenin altında kaldı.



PEK ÇOK FAKTÖR BULUNUYOR

Bununla birlikte, Çin’deki doğum oran, çoğunlukla gençlerin çocuk sahibi olmak istememesi, yükselen yaşam maliyetleri ve finansal olarak daha bağımsız kadınların bekar, çocuksuz bir yaşam tarzını benimsemeye karar vermesi nedeniyle yıllardır istikrarlı bir şekilde düşüyor.

İKİNCİ ÇOCUK TEŞVİK EDİLMEYE BAŞLANDI

Düşük doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfus ise Çin hükümetini, on yıllardır süren tek çocuk politikasını gevşetmeye zorladı. Ülkede artık ikinci çocuğu olan çiftlere çeşitli imkanlar da sağlamak dahil olmak üzere çeşitli politikalar uygulanıyor.



Öte yandan, geçen yılın aralık ayında Sivil İşler Bakanı Li Jiheng, hükümeti ülkenin "tehlikeli derecede düşük" doğum oranını artırmak için daha etkili önlemler almaya çağırmıştı.



Ayrıca, yaklaşık 57 bin Weibo kullanıcısını içeren bir çevrimiçi ankette, katılımcıların yüzde 75'inden fazlasının bebek sahibi olmama kararlarının birincil nedeni olarak "yüksek yaşam maliyetlerini" göstermişti.

ÇİN, BENZİN VE DİZELİ TERK EDİYOR