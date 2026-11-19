Çin 'in Şıncın kenti 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TSİ 09.30 sularında başlaması beklenen tarihi görüşme öncesinde, APEC zirvesinin açılış konuşmaları yapıldı.

Açılışın ardından ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Putin ile görüşmesine ilişkin "Uzun yıllardır harika bir ilişkimiz var. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz ve bence bundan çok güzel şeyler çıkabilir. Ya da en azından çıkmaya başlayabilir. Ama bence bunlar ortaya çıkacak." dedi.