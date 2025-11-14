Çin’deki tarihi Yongqing Tapınağı'nda yangın çıktı

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını açıklarken, yangından etkilenen köşkün 2009 yılında yapıldığı ve içinde kültürel miras niteliğinde eser bulunmadığını ifade edildi.

Yangından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve olası risk ile tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirlerin de hayata geçirileceği aktarıldı.