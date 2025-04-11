Çin’den ABD’nin tarifelerine “Hollywood” misillemesi

ABD’nin ithal edilecek Çin mallarına yönelik yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulama hamlesine Çin’den yeni bir yanıt geldi.

Çin, 10 Nisan Perşembe günü bir açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik tarifeleri artırmasına misilleme olarak Hollywood filmlerinin ithalatına derhal geçerli olmak üzere sınırlama getirdiklerini belirtti.



Sektör analistleri, bu adımın yaratacağı mali etkinin küçük olacağını çünkü Hollywood filmlerinin Çin’deki gişe hasılatının son yıllarda ciddi anlamda düştüğünü belirtti.



“İÇ TALEP DAHA DA DÜŞECEK”



Çin, ABD’deki sinema sektörünün kalbi olarak kabul edilen Hollywood’dan son 30 yıldır her yıl 10 film ithal ediyordu. Pekin yönetiminin Ulusal Film İdaresi, Trump’ın tarifelere ilişkin adımlarının Çin’de ABD sinemasına yönelik iç talebi daha da azaltacağını kaydetti.



Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Tüm piyasa kurallarını izleyeceğiz, izleyicilerin seçimlerine saygı duyacağız ve ithal edilen Amerikan filmlerinin sayısını bir dereceye kadar düşüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.



TRUMP: DAHA KÖTÜ ŞEYLER DUYDUM



Hollywood’daki stüdyolar, filmlerinin gişe hasılatlarının yükselmesi için dikkatlerini dünyanın en büyük ikinci film piyasası olan Çin’e çevirmişti. Ancak Çin’de son dönemde ülkenin kendi yapımı filmler Hollywood filmlerine nazaran daha iyi performans gösteriyor. Hollywood filmleri, Çin’deki toplam gişe hasılatlarının sadece yüzde 5’ine tekabül ediyor.



Çin’in kısıtlamaları hakkındaki soruya yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump ise karar karşısında Hollywood’u savunmayarak “Bence daha kötü şeyler duydum” diye konuştu.