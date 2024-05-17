Çin'den ABD'nin Tayvan politikalarına ilişkin açıklama geldi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan'ın yeni seçilen başkan ve yardımcısının 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacağını hatırlatarak, bunun yerel bir seçim olduğunu belirtti.

Sonucun dünyada tek bir Çin'in olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu şeklindeki temel gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulayan Liu, bunun Tayvan'ın anavatanla yeniden birleşmesi konusundaki tarihsel gidişatı da değiştiremeyeceğini söyledi.

Liu, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümet olduğunu, bunun uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir norm olduğunu söyledi.

Tayvan'da iktidara gelen Demokratik İlerici Parti yetkililerinin adım adım ayrılıkçı faaliyetler gerçekleştirdiğini ve Tayvan'ın sözde "uluslararası alanını" genişletmeye çalıştığını kaydeden Liu, Tayvan Boğazı'nda barışı sağlamanın ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkmak anlamına geldiğini ve 'tek Çin' ilkesine bağlılık ne kadar güçlü olursa Boğaz'ın da o kadar barışçıl olacağını söyledi.



"ÇİN-ABD ARASINDAKİ EN HASSAS KONU"

Liu Pengyu, Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde olduğunu ve Çin-ABD ilişkilerindeki en hassas konu olduğunu vurguladı.

Liu, ABD'yi Başkan Joe Biden'ın Tayvan'ın bağımsızlığını veya 'iki Çin' politikasını desteklememe taahhüdüne uymaya çağırarak, Tayvan'ı Çin'e karşı kullanmaktan kaçınmasını istedi.

ABD'nin Tayvan yetkilileriyle resmi temaslarına son vermesi gerektiğini belirtti.Tayvan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin halkına bırakılması gerektiğini söyleyen Liu, barışçıl yeniden birleşme umuduyla çalışacaklarını, ancak Tayvan'ı Çin'den ayırmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığının küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.

Tayvan'ın "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia eden Pekin yönetimi, barışçıl yeniden birleşme adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamayı ve gerekirse güç kullanmayı planlıyor.

Diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını ise egemenlik ihlali olarak görüyor.