Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'li yetkililerin Pekin yönetimine Sincan'da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım talep etmelerine ilişkin, Çin'in insan hakları kayıtlarının ABD'den daha iyi durumda olduğunu savunarak, Çin'deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu belirtti.



Sözcü Hua, ABDli yetkililere her turda diğer ülkelere yaptırım tehdidinde bulunmamaları ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.



ABD'li senatörlerin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Çin'in Sincan'da insan hakları krizini sürdürdüğü belirtilerek, Pekin yönetimine yaptırımlar uygulanması talep edilmişti.



Mektupta ayrıca Çin'in Sincan bölgesinde bir milyona yakın Uygur'u göz altına alarak siyasi eğitim kamplarına gönderdiğine şeklinde iddialar yer almıştı.



Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce de Birleşmiş Milletler tarafından yaklaşık bir milyon Uygur'un keyfi gözaltı ve siyasi eğitim kamplarına gönderildiğini öne süren iddiaları yalanlamıştı.



Pekin yönetiminin, geçen ilkbahardan bu yana Sincan'da kamplarda gözaltında tuttuğu ve aralarında yabancıların bulunduğu on binlerce Müslümanın beynini "siyasi eğitim" adı altında yıkadığı ileri sürülmüştü.



Ayrıca Associated Press ajansının mayıs ayında yayınlanan özel haberinde, kamplarda yürütülen enterne programıyla gözaltındaki Müslümanların, siyasi düşüncelerinin ve kimliklerinin yeniden şekillendirilmeye, inançların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı savunulmuştu.



Çinli yetkililer, gizlilikle yürütüldüğü iddia edilen program hakkında yorumda bulunmaktan kaçınırken, bazılarının, devlet medyasına aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadele için ideolojik değişiklikler gerektiği yönünde açıklama yaptığı biliniyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bir süre önce yayınladığı raporda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi açıdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer vermişti.​



Avrupa Birliği (AB), Çin ile yapılan İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.