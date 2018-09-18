Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin ülke içi ve uluslararası itirazlara rağmen 24 Eylül’de 200 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacağı ve ilave önlemler benimseyeceğini ilan ettiği" hatırlatılarak, "Bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Kendi yasal hak ve çıkarlarımız ile uluslararası serbest ticaret düzenini korumak için bu duruma eş zamanlı karşılık vermek durumunda kalacağız." ifadeleri kullanıldı.



ABD’nin ilave gümrük tarifelerinde ısrar etmesinin iki tarafın müzakerelerine yeni belirsizlikler getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD’ye bu tür eylemlerinin kötü sonuçlara yol açma ihtimalinin farkında olması" çağrısı yapıldı.



Açıklamada ayrıca Washington yönetiminin ilave gümrük vergisi konusundaki eylemlerini ikna edici yöntemlerle zamanında düzeltmesinin beklendiği kaydedildi.



ABD'den gün içinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR), Çin'e yönelik ikinci gümrük vergi paketini hayata geçirme talimatı verdiği bildirilmişti.



Trump, söz konusu talimatta yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren tarifelerin 24 Eylül'de yürürlüğe gireceğini ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacağını belirterek, 1 Ocak 2019'dan itibaren de yüzde 25'e yükseleceğini ifade etmişti.



5 BİN ÇİN ÜRÜNÜNÜ İLGİLENDİRİYOR

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze ve meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.



Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül'de sona ermişti.



ABD-ÇİN "TİCARET SAVAŞININ" GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.



Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.



ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.



Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.



ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.



ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.