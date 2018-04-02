Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
NTV HaberDünya
Çin, ABD'nin vergi uygulamasına karşılık bugünden itibaren ABD'den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olacak vergi tarifelerinde, 128 üründe yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.
Vergi uygulamasının ABD'nin 23 Mart'ta Çin'e çelik ve alüminyum ithalatında uyguladığı vergi politikasına karşılık olarak yapıldığı ifade edildi. ABD tarafından uygulanan verginin Dünya Ticaret Örgütü kurallarının ihlali olduğu ve ülke ekonomisine ciddi zarar verdiği belirtildi.
Rk vergi uygulanacak ürünler arasında bazı dondurulmuş yiyecek ve meyvelerin yanı sıra şarap ve fındık gibi ürünler bulunuyor.