Çin'den AB'nin elektrikli araç hamlesine yanıt

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerine misilleme olarak başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ilk aşamasını tamamlayarak AB'den ithal edilen bazı süt ürünlerine yüzde 42,7'ye varan oranlarda geçici gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Yeni gümrük vergileri salı gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Vergilerin oranı yüzde 21,9 ile yüzde 42,7 arasında değişirken, çoğu şirket için yüzde 30 civarında olacak.

Söz konusu tedbirler, süt ve Fransız rokfor peyniri gibi ikonik ürünleri de hedef alıyor.

Alınan karar geçici nitelik taşıyor ve nihai karar verildiğinde revize edilebilecek. Çin, geçen hafta domuz etine uygulanan geçici vergileri nihai kararında ciddi ölçüde düşürmüştü.

MİSİLLEME ADIMI

AB ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, birliğn ticaret politikasını denetleyen AB Komisyonu'nun 2023 yılında Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatmasıyla belirginleşmişti.

Pekin'in bu adımı, daha önce AB'den ithal edilen brendi ve domuz etine yönelik başlattığı soruşturmaları takip ediyor.

Bununla birlikte Pekin, brendi soruşturmasının ardından Pernod Ricard, LVMH ve Remy Cointreau gibi büyük konyak üreticilerini kısmen muaf tutarak vergilerin etkisini bazı durumlarda sınırlamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, bloğun elektrikli araç gümrük vergileriyle ilgili müzakerelerin bu ay yeniden başladığını açıklamıştı.

Ancak görüşmelerin geçen hafta sona ermesi planlanırken, o tarihten bu yana yeni bir açıklama yapılmadı.

Çin, mevcut soruşturma kapsamındaki süt ürünlerinden 2024 yılında, 2023'teki değerlere benzer şekilde 589 milyon dolarlık ithalat yaptı.

"AB SÜBVANSİYONLARI YERLİ SANAYİYE ZARAR VERİYOR"

Reuters ajansının aktardığına göre Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'den ithal edilen süt ürünlerinin sübvansiyonlu olduğuna ve Çinli üreticilere zarar verdiğine dair kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, "Soruşturmadan elde edilen ilk kanıtlar, ürünlerin sübvansiyonlardan yararlandığını, Çin'in yerli sanayisine zarar verdiğini ve sübvansiyonlar ile ortaya çıkan zarar arasında nedensel bir bağlantı kurulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

FARKLI ŞİRKETLERE FARKLI ORANLAR UYGULANACAK

Lurpak ve Castello gibi markaların sahibi Arla Foods dahil olmak üzere yaklaşık 60 firma, yüzde 28,6 ile yüzde 29,7 arasında değişen oranlarda vergi ödeyecek.

İtalya'dan Sterilgarda Alimenti SpA firması yüzde 21,9 ile en düşük orana tabi tutulurken, FrieslandCampina Belgium N.V. ve FrieslandCampina Nederland B.V. yüzde 42,7 ile en yüksek oranı ödeyecek.

Soruşturmaya katılmayan firmalara ise en yüksek oran olan yüzde 42,7'lik vergi uygulanacak.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER KARARDAN MEMNUN

Kararın, düşen doğum oranları ve maliyet konusunda daha bilinçli hale gelen tüketiciler nedeniyle talepteki düşüşle mücadele eden Çinli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

Yerli süt endüstrisi, süt fazlası ve düşen fiyatlarla boğuşuyor.

Dünyanın en büyük üçüncü süt üreticisi olan Çin, geçen yıl üreticilere üretimi kısmaları ve yaşlı, daha az verimli inekleri kesmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

SORUŞTURMA UZATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, Çin Süt Ürünleri Birliği ve Çin Süt Endüstrisi Birliği'nin yerli üreticiler adına yaptığı başvuru üzerine, bu yılın ağustos ayında AB'den ithal edilen süt ürünlerine yönelik bir sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma, 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında AB ülkelerinden ithal edilen taze peynir, lor ve rokfor gibi ürünleri inceliyordu.

Ayrıca 2020-2024 döneminde yerli sanayinin uğradığı zararın belirlenmesi amaçlanıyordu.

Soruşturmanın AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamındaki 20 sübvansiyonun yanı sıra İrlanda, Avusturya, Belçika ve İtalya gibi üye ülkeler tarafından uygulanan programları da kapsadığı belirtildi.

Bu yılın ağustos ayında sonuçlanması beklenen soruşturma, davanın karmaşıklığı ve ilgili düzenlemeler gerekçe gösterilerek altı ay uzatılmıştı.