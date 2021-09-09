Çin’den Afganistan’a 31 milyon dolarlık gıda ve aşı yardımı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan’a 31 milyon dolar (yaklaşık 265 milyon TL) değerinde gıda, aşı, ilaç ve kışlık malzeme gönderileceğini duyurdu.

Teslim tarihi henüz belli olamayn 3 milyon doz aşının düşük gelirli diğer ülkelere de gönderilmek istendiği bildirildi.

'ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN SORUMLULUĞU DAHA FAZLA'



ABD ve müttefiklerinin Afganistan halkının ihtiyaçlarını karşılamak için diğer ülkelerden daha fazla sorumluluğu olduğunu söyleyen Yi, komşu ülkelerin de destek olması gerektiğini ekledi.

Dışişleri Bakanı, Afganistan’ın yeniden ayağa kaldırılmasında özellikle Pakistan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın rolünün önemli olduğunu aktardı.

KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR



Temmuz ayında Çin Dışişleri Bakanı, Taliban’ı bölgede askeri ve siyasi bir güç olarak gördüğünü söylemişti. Buna karşılık Taliban da Çin’e zarar verecek faaliyetlere Afganistan topraklarında izin vermeyeceklerini belirtmişti. Uzun vadede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı güvenin sağlanması hedeflenmişti.

ÇİN, TALİBAN'IN YAPACAKLARINDAN ENDİŞELİ



Çinli yetkililer Taliban'ın kurduğu yeni hükümet sonrasında, Afganistan’da terörist grupların yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.