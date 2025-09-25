Çin'den bir ay içinde ikinci Kuzey Kore ziyareti

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui’nin, mevkidaşı Wang Yi’nin daveti üzerine 27-30 Eylül tarihleri arasında Pekin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Choe, Eylül ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un başkanlığındaki heyetle birlikte Çin’de düzenlenen büyük askeri geçit törenine katılmıştı. Böylece Choe, bir ay içinde ikinci kez Çin’i ziyaret etmiş olacak.

2022’de göreve atanan Choe, Kuzey Kore’de üst düzey göreve gelen az sayıdaki kadın siyasetçiden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce, Kim Jong Un’un diğer dünya liderleriyle yaptığı önemli görüşmelerde de yer almış, özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump ile düzenlenen zirvelerde dikkat çekmişti.