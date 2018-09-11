Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Bachelet’in Pekin yönetiminin Sincan’da gözleme izin vermesi yönündeki açıklamalarına yönelik “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Ofisi’ni BM anlaşmalarının ilke ve görevlerine uymaya, Çin’in egemenliğine saygı duymaya, görevlerini adil ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Sözcü Gıng, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet’e tek taraflı bilgilere inanmaması çağrısı yaptı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, dün Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı konuşmada, Sincan’da siyasi eğitim kampları bulunduğu iddialarının son derece rahatsız edici olduğunu belirterek, Pekin yönetimine Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde gözlem yapmaya izin vermesi çağrısında bulunmuştu.



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Sincan'da yaşamış ve oradan ayrılmış kişiler, gözaltına alınanlar ve yakınlarıyla yapılan mülakatlar sonucu hazırlanan 117 sayfalık raporunda, Çin hükümetinin, Müslüman Uygur Türklerine karşı toplu keyfi gözaltı, işkence ve kötü muamele ettiği yönündeki iddialara yer vermişti.



Raporda, "Bölgede yaşayan 13 milyon Müslüman Uygur Türkü, siyasi telkin, kolektif cezalandırma, hareket, iletişim ve dini kısıtlamalara maruz kalıyor.” ifadeleri yer almıştı.



Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu suçlama ve iddiaları reddetmişti.

