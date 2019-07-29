Çin'in Cıciang ve Guangdong eyaletlerine bağlı Deniz Güvenlik İdareleri'nden yayımlanan iki ayrı seyrüsefer uyarılarında, biri Doğu Çin Denizi'nde Cıciang eyaletinin açıklarında, diğeri Güney Çin Denizi'nde Fucien ve Guangdong eyaletlerinin açıklarında askeri tatbikat düzenlendiği belirtildi.



Koordinatları verilen bölgelerden, Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikatın dün akşam saatlerinde başladığı ve 1 Ağustos'a kadar süreceği ifade edildi.



Güney Çin Denizi'ndeki tatbikatın ise sabah saatlerinde başladığı ve 2 Ağustos'a kadar devam edeceği kaydedildi.



Ayrıca tatbikat için seçilen deniz alanlarına giriş yasağı konulduğu duyuruldu.



Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikat alanı Tayvan Adası'nın kuzeyinde yer alırken Güney Çin Denizi'ndeki tatbikat alanı adanın batısında bulunuyor. Öte yandan tatbikatlarda ne tür senaryolar icra edileceği ve hangi unsurların katılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



TAYVAN TATBİTALARI TAKİP EDİYOR



Taiwannews gazetesinin haberine göre, Tayvan makamlarından tatbikatlara ilişkin yapılan açıklamada, hava ve denizdeki durumları gözlemlemek için önlemlerin alındığı belirtildi.



Açıklamada, Tayvan ordusunun adanın güvenlik ve istikrarını korumak için yeterli kapasitesinin bulunduğu vurgulandı.



Söz konusu tatbikatlar, Çin medyasınca Tayvan'a bir "uyarı" olarak yorumlanıyor.



TAYVAN'A SATIŞI ONAYLANMIŞTI



Çin Devlet Konseyi'nden geçen hafta yayımlanan "Yeni Dönemde Ulusal Savunma" adlı Beyaz Kitap raporunda, "Çin, herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde, herhangi bir kişi, örgüt ve siyasi partinin Çin topraklarından bir parçasını koparmasına izin vermeyecek. Eğer biri Tayvan'ı Çin'den ayırmak isterse, Çin ordusu bütün bedeli ödemekte tereddüt etmeyecek ve ulusal birliği koruyacak." ifadelerine yer verilmişti.



ABD, temmuzun başında 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesinin yanı sıra çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının Tayvan'a satışını onaylamıştı.



Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.



Ada'da herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

