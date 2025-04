Çin'den dostluk anlaşması: İki panda Avusturya'ya gönderildi

Çin'in Sichuan eyaletinden iki dev panda, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi'ne transfer edildi. Erkek panda He Feng ve dişi panda Lan Yun’un ziyaretinin, Çin ile Avusturya arasındaki dostluğun simgesi olarak 10 yıl süreceği belirtildi.



Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi, 2020 doğumlu olan pandaların farklı karaktere sahip olduklarını kaydetti. He Feng''ın enerjik, Lan Yun'un ise sakin olduğu aktarılan açıklamada, pandaların karantina ve adaptasyon sürecinin ardından resmi bir karşılama töreniyle halka tanıtılacağı bilgisi paylaşıldı.



Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi Müdürü Stephan Hering-Hagenbeck, dev pandaların korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmaktan memnun olduklarını söyleyerek, “Yeni çiftin, nesli tükenme tehlikesi altındaki pandaların elçisi olacağını görmekten mutluyuz” dedi.