Çin'den dünyanın en büyük baraj projesi: Maliyeti 137 milyar dolar!

Çin’in Tibet Platosu üzerinde Himalayalar'ın doğusunda, Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında inşa etmeyi planladığı barajın yapımına onay verildiği belirtildi.

Yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen barajın, Çin'in ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan, yılda 88,2 milyar kilovatsaat elektrik üretebilen Hubey eyaletindeki Üç Vadi Barajı'nın üç katından fazla kurulu kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.



Yapımının 1 trilyon yuana (yaklaşık 137 milyar dolar) mal olacağı hesaplanan barajın, açık arayla dünyanın en pahalı altyapı projesi olması bekleniyor.