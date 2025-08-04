Çin'den elektronik harpte devrim niteliğinde buluş: "Fırtınanın gözü" nasıl çalışıyor?

Beijing Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Yang Jian liderliğindeki araştırma ekibi, teknolojinin henüz erken aşamada olduğunu ancak bilgisayar simülasyonlarıyla etkinliğinin doğrulandığını belirtti.

Geliştirilen sistem, uyumlu çalışan insansız hava araçlarının (İHA) tam ayarlı radyo frekans (RF) sinyalleri yaymasıyla çalışıyor.



"HEDEFLİ BOŞLUK" YARATABİLİYOR

Bu İHA'lar sinyalin dalga şekli, genliği, fazı ve zamanlamasını hassas biçimde ayarlayarak, dost birliklerin bulunduğu bölgelerde sinyal karıştırmayı sıfıra indirecek şekilde “hedefli boşluk” (null zone) yaratabiliyor.

Böylece düşman iletişimi ve navigasyon sistemleri engellenirken, korunan kuvvetler sinyal bozulmasından etkilenmiyor.



Yang Jian ve ekibi, 24 Temmuz’da Çin’in saygın akademik dergisi Acta Electronica Sinica'da yayımlanan makalelerinde, bu sistemin 20 dB’lik sinyal karıştırma oranı altında bile "dost kullanıcıya ulaşan" elektromanyetik parazitin tamamen ortadan kaldırılabildiğini gösterdi.

NOKTA ATIŞI MÜDAHALE

Bu yenilik, mevcut elektronik harp yöntemlerinden önemli ölçüde farklı.

Geleneksel sistemler genellikle her yöne yayılıp dost ve düşman ayırt etmeksizin tüm sinyalleri bozan "kaba güç" kullanırken, bu yeni teknoloji nokta atışı müdahale sağlıyor.