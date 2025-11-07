Çin'den güç gösterisi: Tamamen yerli uçak gemisi hizmete girdi, ABD ile rekabet kızışıyor

Çin, kapsamlı deniz testlerini tamamlayan yeni nesil uçak gemisi Fujian’ı resmen donanmasına kattı. Hainan Adası’nda düzenlenen törene Devlet Başkanı Şi Cinping de katıldı. Resmî Xinhua ajansına göre bu adım, Çin ordusunun modernleşme sürecinde dönüm noktası niteliğinde.

Fujian, Çin’in tamamen kendi tasarımıyla ürettiği ilk uçak gemisi. Daha önceki gemiler, Sovyet tasarımlarına dayanıyordu. Yeni gemi, ABD’nin en gelişmiş Ford sınıfı uçak gemilerinde kullanılan elektromanyetik fırlatma sistemi ile donatıldı. Bu teknoloji, daha ağır uçakların tam yükle kalkış yapmasına olanak sağlıyor ve Çin savaş uçaklarının artık kıyılarından çok daha uzak bölgelerde görev yapabilmesini mümkün kılıyor.

Uzmanlar, Fujian’ın hizmete girmesinin Pekin’in Hint-Pasifik’teki güç dengesini değiştirmeye yönelik uzun vadeli planının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nden (CSIS) Greg Poling, “Uçak gemileri, Çin liderliğinin Çin’i açık deniz donanmasına sahip büyük bir güç olarak görme vizyonunun anahtarıdır.” dedi.

TAYVAN VE GUAM VURGUSU

Poling’e göre Çin, sadece Güney Çin Denizi’nde değil, Japonya, Tayvan ve Filipinler çevresindeki sularda da hakimiyet kurmak istiyor. Pekin’in nihai hedefi, ABD’nin Pasifik’teki stratejik noktalarından biri olan Guam çevresinde etkisini artırmak.

Bazı analistler, Çin’in uçak gemilerinin Tayvan üzerindeki baskıyı da artırabileceğini söylüyor. Eğer Çin, Tayvan çevresine birden fazla gemi grubu konuşlandırabilirse, olası bir kriz anında ABD’nin bölgeye askerî destek ulaştırması daha zor hale gelebilir.

“ÇİN ARADAKİ FARKI KAPATIYOR”

Çin’in mevcut filosunda üç uçak gemisi bulunuyor; buna karşın ABD’nin elinde nükleer yakıtla çalışan 11 gemi var. Ancak Pekin’in yeni gemiler inşa etme hızı oldukça yüksek. CSIS’ten Brian Hart, “Çin aradaki farkı hızla kapatıyor. Daha fazla uçak gemisi, nükleer denizaltı ve füze taşıyan muhrip inşa ediyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin şu anda denizaşırı üs ağını genişletmek için çalışıyor ve nükleer güçle çalışan yeni bir uçak gemisi projesi üzerinde de duruyor.

ASKERİ GÖSTERİDEN STRATEJİK GÜCE

Uzmanlar, Çin’in 1979’dan bu yana savaşmadığını hatırlatarak, sahip olduğu yeni teknolojilerin gerçek operasyonel kapasitesinin henüz tam anlamıyla test edilmediğini söylüyor. Ancak Pekin, geçtiğimiz aylarda düzenlediği askeri geçit törenlerinde Fujian’dan fırlatılan J-35 ve J-15T savaş uçaklarını sergileyerek “küresel güç olma iddiasını” açıkça ortaya koydu.

Singapur merkezli analist Tang Meng Kit’e göre, “Çin’in askeri modernizasyonu yalnızca olası bir Tayvan işgaliyle sınırlı değil; bu, küresel nüfuzunu artırma ve iç meşruiyetini güçlendirme stratejisinin bir parçası.”