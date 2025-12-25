Çin'den hız rekoru. Sıfırdan 700'e tam 2 saniyede ulaşıldı

Çin'in Hunan bölgesinde hız testi gerçekleştirildi. Sürtünmesiz mıknatıslı ray sistemleri sayesinde 1 tonluk test vagonu 400 metrelik parkuru saniyeler içinde tamamladı.

Çinli uzmanlar bu sonuç ile manyetik levitasyon konusunda dünya rekoru kırdıklarını açıkladı. Çin Maglev trenleri konusunda son dönemde milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

10 YILLIK ARAŞTIRMALARIN SONUCU

Bu rekor, büyük teknik zorlukların üstesinden gelinen 10 yıllık yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından gerçekleşti.

Manyetik levitasyon sistemi, rekor hıza ulaştıktan sonra güvenli bir şekilde durmayı başararak hem verimliliği hem de güvenliği kanıtladı.

Uzmanlar, bu başarının Çin'i ultra yüksek hızlı manyetik levitasyon sistemlerinde küresel liderler arasına yerleştirdiğini söylüyor.