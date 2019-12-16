Çin'den Hong Kong liderine destek ve övgü

Şinhua ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Şi ve Başbakan Li, Baş Yönetici Lam’i başkent Pekin’de kabul etti. Şi, Lam ile görüşmesinde, geçen bir yılın Hong Kong’un Çin’e devrinden bu yana "en zor ve karmaşık yıl" olduğunun altını çizdi.



Lam’ın bir ülke iki sistem ilkesinin temel sınırlarını koruduğunu ve büyük zorluklarla uğraştığını belirten Şi, "Merkezi hükümet senin Hong Kong’da sıra dışı dönemde gösterdiğin cesaret ve sorumluğuna bağlılığının oldukça farkında.” ifadelerini kullandı.



Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma yönündeki çıkarların korunması, bir ülke iki sistem politikasının uygulanması ve herhangi bir dış gücün Hong Kong’a müdahalesine karşı çıkma yönündeki kararlılıklarının değişmeden devam ettiğini dile getiren Şi, Lam’ın liderliğini yaptığı Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin idaresini, Hong Kong polisini kararlılıkla destekleyeceklerini ifade etti.



Şi ayrıca Hong Kong toplumunun tüm kesimlerinin birlik içinde olmasını ve bölgenin yeniden düzen ortamına dönüşünü ortaklaşa teşvik etmesini umduklarını söyledi.



Başbakan Li de Lam ile yaptığı görüşmede, Hong Kong’un "son altı ayda olağanüstü sosyal karışıklık yaşadığını ve ekonomisinin beklenmedik sınamalarla karşı karşıya kaldığını" kaydetti.



Lam’ın Hong Kong’u yönetmesi konusunda desteklerini yineleyen Başbakan Li, Hong Kong hükümetinin önceliğinin şiddet ve kaosu bitirmek, düzeni yeniden sağlamak olduğunu vurguladı.



Hong Kong'da, haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolarda daha sonra şiddet olayları artmıştı.



Siyah maske takan protestocular ile polis arasında kent merkezinde ve üniversite kampüslerinde çatışmalar yaşanmıştı.



Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

