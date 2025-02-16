Çin'den İsrail'e "Gazze'deki insani felaket sona ermeli" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile görüştü.



Görüşmede, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının etkin şekilde uygulanmasını, bu temelde kapsamlı ve kalıcı bir barışın teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Vang, "Gazze'deki insani felaket en kısa sürede sona ermeli." dedi.



Vang, şiddete şiddetle karşılık vermenin ancak kısır bir döngü yaratacağına işaret ederek, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yolunun Filistin sorununa, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayacağı iki devletli bir çözüm bulunması olduğunu belirtti.



Çin ve Yahudi halklarının, bundan 80 yıl önce faşizme karşı ortak mücadelede birbirlerine destek olduklarını hatırlatan Vang, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu son 30 yılda da pratik işbirliğinin giderek geliştiğini ifade etti.



Vang, Çin'in İsrail ile ilişkilerini uzun vadeli bir perspektiften gördüğünü ve "yenilikçi kapsamlı ortaklık" olarak tanımlanan ikili ilişkilerin gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.