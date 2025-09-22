Çin'den İsrailli vekile sert tepki: "Parçalara ayrılır"

Çin’in İsrail Büyükelçiliği, Knesset üyesi Boaz Toporovsky’ye Tayvan ziyareti nedeniyle sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Büyükelçilik, Toporovsky’yi “Çin-İsrail ilişkilerine zarar veren bir sorun çıkarıcı” olarak nitelendirdi ve “Çin’in temel çıkarlarına zarar veremeyeceğini, aksi halde bedelini ödeyeceğini” belirtti.

Açıklamada ayrıca, “Uçurumun kenarında. Durmazsa düşer ve parçalara ayrılır ifadeleri dikkat çekti.

TAYVAN'A DESTEK BİLDİRİSİ SUNMUŞTU

Toporovsky, İsrail–Tayvan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı olarak 17 Eylül’de Michal Shir-Segman, Debbie Biton, Eli Dallal, Yael Ron Ben-Moshe ve Shalom Danino ile birlikte Taipei’yi ziyaret etmişti.

Heyet, 16 Eylül’de Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te ile görüşerek 72 Knesset üyesinin imzaladığı ve Tayvan’ın uluslararası örgütlere dahil edilmesini destekleyen bir bildiri sunmuştu.



Çin tarafı ise, İsrail’in 1992’de imzaladığı ortak bildiriyi hatırlatarak “tek Çin” politikasını yineledi. İsrail resmi olarak Pekin’i tanıyor ve Tayvan’la diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Ancak parlamenter düzeyde temaslar son yıllarda devam ediyor.