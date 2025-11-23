Çin’den Japonya’ya sert uyarı: Kırmızı çizgi aşıldı, militarizmin geri dönüşüne izin vermeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya’nın hatalarını “derhal düzeltmesi” gerektiğini belirtti ve aksi halde uluslararası toplumun Japon militarizminin yeniden canlanmasını durdurmakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Japon Başbakanı Takaichi, 7 Kasım’daki bir meclis oturumunda olası bir “Tayvan krizinin Japonya için ulusal tehdit oluşturabileceğini” söyleyerek, silahlı müdahale ihtimalini ima etmişti. Takaichi bu sözlerini geri çekmeyi reddetti.

Çin, bu ifadelerin 1945’ten bu yana ilk kez bir Japon liderinin Tayvan konusunda askerî müdahale niyeti taşıdığını belirterek BM’ye resmi bir belge gönderdi. Açıklamada, bu söylemin Çin’e yönelik doğrudan askerî tehdit anlamına geldiği vurgulandı.

“MÜDAHALE OLURSA KARŞILIK VERİRİZ”

Wang Yi, Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu hatırlatarak “Çin egemenliğini savunmak için karşılık vermek zorundadır. Bu, uluslararası adalet ve insan vicdanını koruma meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan, Çin’in Japonya’daki “sağcı ve militarist eğilimlerin” yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini de dile getirdi.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da konuyu resmi belge haline getirerek Birleşmiş Milletler’e sundu. Çinli uzmanlar, ülkenin bu sert çıkışının yalnızca Tokyo’ya değil, uluslararası topluma da uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.

JAPONYA MUHALEFETİ TEPKİLİ

Çin ile gerilimin ardından Japonya’nın ana muhalefet lideri Yoshihiko Noda, Takaichi’nin ülkeyi diplomatik krize sürüklediğini söyleyerek hükümeti ilişkileri düzeltmeye çağırdı. Eski Başbakan Shigeru Ishiba ise “diplomasinin popülizm için kullanılmaması gerektiğini” vurgulayarak Takaichi’yi eleştirdi.