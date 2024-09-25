Çin'den kıtalararası balistik füze

Çin Savunma Bakanlığı, Halk Kurtuluş Ordusu’nun rutin eğitim faaliyetleri kapsamında Pasifik Okyanusu’na kıtalararası balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Çin basını bölgedeki ülkeleri füze denemesi öncesinde bilgilendirdiklerini söyledi.

Çin'den kıtalararası balistik füze

’den ABD ve müttefiklerini kızdıracak bir hamle geldi. Çin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Halk Kurtuluş Ordusu’nun Pasifik Okyanusu’na kıtalararası balistik füze fırlattığı bildirildi.

Pekin saatiyle 08.44'te fırlatılan ve sahte bir savaş başlığı taşıyan füzenin "hedeflenen sulara düştüğü" belirtildi. denemesinin yıllık eğitim faaliyetlerinin rutin bir parçası olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı.

Çin basını bölgedeki ülkelerin füze denemesi hakkında önceden bilgilendirildiğini duyururken, füzenin menzili ya da izlediği yol gibi detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.

Çin’in son hamlesi "ABD ve bölgedeki müttefiklerine gözdağı" olarak yorumlandı.

NÜKLEER CEHPANELİĞİNİ BÜYÜTÜYOR

ABD Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz yılki raporuna göre Çin’in 350'si kıtalararası balistik füze uyumlu olmak üzere 500'den fazla operasyonel nükleer savaş başlığı bulunuyor.

2030’a kadar bini aşkın savaş başlığına sahip olacağı öngörülen Çin’in, kıtalararası balistik füzeler için yüzlerce gizli silo inşa ettiği belirtiliyor.

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