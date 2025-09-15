Çin’den NATO ve ABD’ye uyarı: "Çıkarlarımızı savunacağız"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin’in krizin başından bu yana tarafsız bir tutum sergileyerek barış müzakerelerini savunduğunu belirtti.



Lin, “Çin’i hedef alan girişimlere ve tek taraflı, hukuksuz yaptırımlara kesinlikle karşıyız. Ülkemizin meşru hakları ihlal edilirse egemenliğimizi ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunacağız” dedi.

ABD'NİN YAPTIRIM SEÇENEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Rusya’ya baskı amacıyla Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin Rus petrolü alımlarına yüzde 100’e varan ek tarifeler getirmeyi seçenek olarak masada tutuyor.

Ancak Washington, Pekin’le süren ticaret görüşmeleri nedeniyle Çin’e yönelik yeni yaptırımlarda acele etmiyor.