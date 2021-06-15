Çin'den NATO'ya sert yanıt

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ortak bildiri yayımlandı. Bildiride özellikle Rusya ve Çin'i hedef alan açıklamalar bulunuyordu. Çin tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.



Çin'in Avrupa Birliği resmi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "NATO barışçıl kalkınmaya kara çalmakla" suçlandı.



Temsilcilik, "Savunma ve askeri modernleşme adımlarımız adil, mantıklı, ortada ve açıktır" ifadelerini kullandı.



Ayrıca temsilcilik NATO'ya, "Çin'in meşru çabalarını ve haklarını bloğun politikasını manipüle etmek, çatışma ve jeopolitik yarış yaratmak için kullanmayın" çağrısı yaptı.

NATO BİLDİRİSİNDE YER ALAN ÇİN İFADELERİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Zirvesi tamamlandı.



Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının" uluslararası düzene ve ittifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu ifade edildi.



Çin'in zorlayıcı politikalarından endişe duyulduğunun vurgulandığı bildiride, söz konusu ülkenin nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği ve Rusya ile askeri işbirliği yaptığına dikkat çekildi.



"Çin'in şeffaflık konusundaki eksikliği ve dezenformasyon kullanımından endişe duyuyoruz" ifadesine yer verilen bildiride "Çin'i uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye ve 'büyük güç' rolüne uygun olarak uzay, siber alan ve deniz de dahil olmak üzere uluslararası sistemde sorumlulukları uyarınca davranmaya çağırıyoruz" denildi.



Bildiride iklim değişikliği gibi ortak sınamalara karşı da Çin ile ilişki kurmaya değer verildiğinin altı çizilerek, "Karşılıklı şeffaflık ve anlayış hem NATO'ya hem de Çin'e fayda sağlayacaktır" tespiti paylaşıldı.