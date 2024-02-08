Çin'den Rusya'ya "dış güç" uyarısı

Çin ve Rusya haber ajanslarının bildirdiğine göre ülke liderleri Vladimir Putin ve Xi Jinping bugün ülkelerinin dış politikalarını görüştükleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin'den Rusya'ya "dış güç" uyarısı

devlet medyasının bildirdiğine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün Rus mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin lideri Xi görüşme sırasında, Putin'e her iki ülkenin de "dış güçlerin" müdahalesine karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Liderlerin görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, "Xi, iki tarafın stratejik olarak yakın işbirliği içinde olması, kendi ülkelerinin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunması ve dış güçlerin iç işlerine müdahalesine kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Rus Haber Ajansı TASS, Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmelerinde 'nın "Tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu onayladığını bildirdi.

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