Çin'den Rusya'ya "dış güç" uyarısı

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Çin lideri Xi görüşme sırasında, Putin'e her iki ülkenin de "dış güçlerin" müdahalesine karşı çıkması gerektiğini söyledi.



Liderlerin görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, "Xi, iki tarafın stratejik olarak yakın işbirliği içinde olması, kendi ülkelerinin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunması ve dış güçlerin iç işlerine müdahalesine kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı" ifadesine yer verildi.



Rus Haber Ajansı TASS, Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmelerinde Rusya'nın "Tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu onayladığını bildirdi.



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