Çin'den seyahat serbestisi kararı: Listede Türkiye de var

Çin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye turist grubu yollanmasını serbest bıraktı. Covid-19 öncesi en büyük turist kaynaklarından biri olan Çin'in bu kararının küresel turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandırması bekleniyor.

Çin'den seyahat serbestisi kararı: Listede Türkiye de var

, seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşeterek ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı.

Çin Kültür ve Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak. Gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi.

Covid öncesi en büyük turist kaynaklarından biri olan Çin'in bu kararının küresel turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandırması bekleniyor.

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