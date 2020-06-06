Çin'den seyahat uyarısı: Salgın ırkçılığı artırdı, gitmeyin

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avustralya'da ırkçılık ve ayrımcılığın arttığını öne sürerek, vatandaşlarına, bu ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Avustralya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının etkisiyle Çin ve Asya kökenlilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık söylemleriyle şiddet olaylarının belirgin şekilde artış gösterdiği belirtildi.



Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çinli turistleri güvenlik ve farkındalık bilincini artırmaları ve Avustralya’ya hiçbir suretle seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor" ifadesi kullanıldı.

GERGİNLİK BÜYÜYOR



Avustralya'nın arpa ve inek eti ürünlerinin en büyük ithalatçısı olan Çin ile arasındaki gerginlik son zamanlarda yükseliş gösteriyor. Avustralya'nın Covid-19 salgını nedeniyle Çin'e yönelik soruşturmayı destekleyen açıklamaları Pekin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



ARPA İTHALATINI YÜZDE 80 DÜŞÜRDÜ

Çin hükümeti son zamanlarda Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini savunarak, bu ülkeden arpa ithalatını yüzde 80 düşürmüştü.



Avustralya'dan daha önce de inek eti ithalatını yasaklayan Çin hükümeti, ticari gerilimlerin Covid-19 ile ilgisi olmadığını savunuyor.



ABD SOKAKLARINDA IRKÇILIK İSYANI

