Çin'den sıra dışı casusluk iddiası: "Deniz kaplumbağaları ajan olarak kullanılıyor"

Çin , yabancı istihbarat servislerinin deniz canlılarını kullanarak ülkenin kıyı bölgelerine ilişkin hassas bilgiler topladığını öne sürdü.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bu sabah yaptığı açıklamada, bazı yabancı kuruluşların deniz kaplumbağaları ve balıklara sensörler yerleştirerek deniz ortamına ilişkin verileri topladığı ve bunları uydu aracılığıyla yurt dışına aktardığı iddia edildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Derin mavinin altında akıntılar yükseliyor." ifadesini kullanırken, söz konusu faaliyetlerin ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

“CASUS KAPLUMBAĞALAR VE CASUS BALIKLAR”

Açıklamada, Çin karasularında bazı büyük deniz canlılarının üzerlerine yerleştirilmiş sensörlerle tespit edildiği belirtildi.

Bu hayvanların belirli bölgelerde yüzerek su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve okyanus akıntıları gibi çevresel verileri topladığı, ardından elde edilen bilgileri uydu bağlantısıyla yurt dışına gönderdiği öne sürüldü.

Bakanlık, söz konusu cihazların hangi ülke ya da istihbarat servisine ait olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

DENİZ TABANININ HARİTASI ÇIKARILIYOR İDDİASI

Çinli yetkililer, yabancı kuruluşların yalnızca deniz canlılarını değil, güneş enerjisiyle çalışan otonom dalga araçlarını, yüksek hassasiyetli sensörlerle donatılmış şamandıraları ve yük gemilerine yerleştirilen takip sistemlerini de kullandığını iddia etti.

Açıklamada bu araçların limanlardaki hareketliliği gerçek zamanlı olarak takip edebildiği ve elde edilen verilerin "su altı haritaları" oluşturmak için kullanıldığı belirtildi.

Bakanlığa göre bu haritalar, Çin'in kıyı savunmasındaki olası zayıf noktaların belirlenmesine yardımcı olabilir ve ülkenin ulusal güvenliği açısından ciddi risk oluşturabilir.

BALIKÇILARA ÇAĞRI YAPILDI

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yurt dışından gelen ekipmanların dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgularken, denizde şüpheli görünen şamandıra veya cihazlarla karşılaşan balıkçıların durumu yetkililere bildirmesini istedi.

Çin yönetimi geçen yıl devlet çalışanlarını, yabancı ajanların kullandığı "bal tuzağı" yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Bu ay ise ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz" istihbarat ittifakı, Çinli ajanların internet üzerinden iş ilanları ve işe alım uzmanı kimliğiyle hassas bilgilere ulaşmaya çalıştığını ileri sürmüştü.