Çin’den sosyal medya fenomeni Xu Guohao'ya 277 milyon lira vergi cezası

Çin’de, vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir sosyal medya fenomenine 108 milyon yuan (yaklaşık 277 milyon lira) para cezası verildi.



Çin'de yürürlükte olan yasalar göre, sosyal medya şirketlerinin gelir vergileri toplaması ve sosyal medya kişiliklerinin kişisel bilgilerini içeren raporları altı ayda bir yerel makamlara iletmesi gerekiyor.



Çinli sosyal medya fenomeni Xu Guohao.

Ülkenin en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri olan Huang Wei, geçen yıl Aralık ayında 210 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, Xu'nun izleyici para ödüllerinden elde ettiği geliri yanlış bir şekilde bildirerek gelir vergisinden kaçtığını belirterek bu sebeple kaçan verginin iki katı tutarında ceza kesildiğini açıkladılar.

Wei, para cezasının ardından ortadan kayboldu.

ÇİN'DE YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ



Öte yandan, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi ve Siber Uzay İdaresi, geçen Mayıs ayında reşit olmayan kullanıcıları siber ortamda korumayı amaçlayan yeni kararları yayımladı. Bu kapsamda, 16 yaşın altındakilerin internette canlı yayın yapmaları yasaklandı; 16-18 yaş aralığındakiler içinse canlı yayına ebeveyn izni şartı getirildi.



Çin'de gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Yeni kurallarla çevrimiçi bahşişlerde de düzenleme yapıldı. İnternet platformlarının, gerçek isimle kayıt zorunluluğu getirmesi istenirken, reşit olmayanların hediye, nakit yükleme, çevrim içi ödeme gibi yöntemlerle bahşiş göndermeleri yasaklandı.



Kurallara uyulmaması halinde platformlara yaptırım uygulanacağı vurgulandı. Ayrıca, teknoloji firmalarına, ülkede yürürlüğe giren "genç modu" uygulamasını geliştirmeleri çağrısı yapıldı.

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