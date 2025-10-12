Çin'den Tayvan liderine sert sözler:  Yabancılara yaranmak için kendini peşkeş çekiyor"

Çin hükümeti, Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin “yabancıların gözüne girmek için kendini peşkeş çektiğini” iddia etti. Açıklama, Lai’nin ABD eski başkanı Donald Trump’ı öven bir röportajının yayımlanmasının ardından geldi.



Lai, ABD’li muhafazakar bir radyo programına verdiği demeçte, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Tayvan’a karşı güç kullanmaktan vazgeçirebilirse Nobel Barış Ödülü’nü hak edeceğini söylemişti.



PEKİN'DEN SERT TEPKİ

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi, Lai’nin sözlerini “saçmalık” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:



“Lai Ching-te, krizlerin üreticisi ve barışın yıkıcısı olduğunu bir kez daha gösterdi.”

Açıklamada, Lai’nin “ilkesiz bir biçimde yabancılara yaranmakla, Tayvan’ı satmakla ve halkının kanını ve etini heba etmekle” suçlandığı dikkat çekti.

Pekin ayrıca, Tayvan liderini “yabancı güçlerle işbirliği yapan bir ayrılıkçı” olarak tanımladı ve “Tayvan bağımsızlığını arayanlar, bir ağacı sallamaya çalışan karıncalardan farksızdır; sonunda tarihin çöplüğüne süpürüleceklerdir" ifadelerini kullandı.