Çin'den Tayvan'a "Utançla anılacaklar" çıkışı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang'ın açıklaması, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin ABD ile ilişkilerin “sarsılmaz” olduğunu savunması, “güç yoluyla barış” söylemini yinelemesi ve 40 milyar dolarlık silah alımının hızlandırılacağını açıklamasının ardından geldi.

Tayvan savunma makamları da ABD’nin müttefiklerin savunma yükünü paylaşmasını beklediğini, bu nedenle “özel savunma bütçesinin” ilerletilmesi gerektiğini öne sürmüştü.

“TAYVAN ABD'YE TESLİM OLDU”

Zhang, Tayvan Boğazı’ndaki gerilim ve istikrarsızlığın, DPP yönetiminin dış güçlerle işbirliği yaparak “bağımsızlık” provokasyonlarına girişmesinden kaynaklandığını savundu.

Lai’yi ABD’ye “ilkesiz biçimde teslim olmakla”, adayı askerileştirmekle ve iki yakadaki gerilimi tırmandırmakla suçlayan Zhang, bu tutumun barışı yok eden ve çatışmayı körükleyen bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü, ulusal yeniden birleşmenin durdurulamaz bir süreç olduğunu vurgulayarak, “piyonların sonunda terk edileceğini” ve ülkeyi bölmeye çalışanların tarihin utanç sayfalarına yazılacağını ifade etti.