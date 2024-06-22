Çin'den Tayvanlı ayrılıkçılara ölüm cezası tehdidi

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, geçen ay göreve gelen ve "ayrılıkçı" olduğunu söyleyerek göreve başlamasından kısa bir süre sonra savaş oyunları sahneleyen Başkan Lai Ching-te'ye karşı hoşnutsuzluğunu gizlemedi.

ULUSAL EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ



Tayvan, Lai'nin ocak ayındaki seçimi kazanmasından bu yana Tayvan kontrolündeki adalar çevresinde devam eden askeri eylemler, ticari yaptırımlar ve sahil güvenlik devriyeleri de dahil olmak üzere artan Çin baskısından şikayetçi.

Çin'in açıklamasına göre, yeni yönergede Çin'in mahkemeleri, savcıları, kamu ve devlet güvenlik organlarının "ülkeyi böldüğü ve ayrılık suçlarını kışkırttığı için Tayvan'ın bağımsızlık savunucularını ağır şekilde cezalandırması ve ulusal egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunması" gerektiği belirtiliyor.

ÖLÜM CEZASI MASADA



Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan bir yetkili olan Sun Ping, Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte, "ayrılma suçunun" azami cezasının ölüm cezası olduğunu söyledi.



Buna ek olarak, bağımsızlık yanlısı faaliyet yürüten diğer kişilerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.



Yeni yönerge, Tayvan'ın bağımsızlık arayışına karşı 2005'te yürürlüğe koyduğu "Ayrılmayı Önleme Yasası" dahilinde çıkarıldı



Çin Komünist Partisi (ÇKP), bunu Tayvan'ın Çin'den ayrılması durumunda adaya askeri hareket düzenlemek için yasal dayanak olarak kullanıyor.