Çin'den Trump'a sert yanıt: "ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerine gelen fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları öne sürerek Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.



Çin de kısa sürede bu hamleye yanıt vererek başta tarım ürünleri ve et türleri olmak üzere birçok ABD ürününe yüzde 10 ila 15 ek vergi getirdi.

"SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ"



Çin Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın Kongre'deki vergi açıklamalarına meydan okurcasına karşılık verdi.



Dışişleri açıklamasında, "ABD'nin istediği savaşsa, ister gümrük savaşı, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız." ifadeleri yer aldı.

FENTANİL KRİZİ VE ÖNLEMLER



Yıllık yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık ticareti altüst edebilecek tarifeler, Trump'ın Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağının, uyuşturucu akışını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini öne sürmesinin ardından geldi.



Pekin ise iddiaları reddediyor ve Trump'a sert bir yanıt vererek fentanil krizini Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini artırmak için "uyduruk bir bahane" olarak niteliyor.

"TEHDİTLER BİZİ KORKUTMAZ"



Dışişleri Bakanlığı, Trump Yönetimi'ni şantaj yapmakla suçlayarak, "Tehditler bizi korkutmaz. Zorbalık bize işlemez. Baskı, zorlama veya tehdit Çin ile başa çıkmanın doğru yolu değildir." uyarısında bulundu.



Sözcü ayrıca Çin'in ölümcül fentanil krizindeki rolünü de yalanlayarak, "ABD içindeki fentanil krizinden başkası değil, ABD sorumludur." dedi.

SON DÖNEMDE ÇİN VE ABD İLİŞKİLERİ



Trump, daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan ilişkilerini övmüş ve Çin'in Ukrayna savaşı gibi uluslararası krizlerde arabuluculuk yapabileceğini ileri sürmüştü.



ABD Başkanı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'ın göreve başlamasından birkaç gün önce Ocak ayında yaptıkları telefon görüşmesinde ticaret, fentanil ve TikTok konularını ele almışlardı.



Trump, başkanlık kampanyası boyunca Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırma sözü vermişti.



O dönemki gümrük vergileri tehdidine rağmen Şi, Trump'ın ikinci dönemini tebrik etti ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde çaba gösterdi.

