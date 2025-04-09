Çin’den Trump'a vergi misillemesi: ABD mallarına yüzde 84 ek tarife getirilecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.



Çin’den Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD’nin Pekin’e misillemeye yönelik tarife uygulamasının “küresel ticareti daha fazla tehdit edeceğine” dikkat çekildi. Çin’in WTO misyonu, Reuters’ın gördüğünü ifade ettiği, bugün WTO’ya gönderilen açıklamada, durumun “tehlikeli bir biçimde tırmandığına” işaret etti. Çin’in de bu durumdan etkilenen taraflardan biri olduğuna işaret eden misyon, Pekin'in “çok büyük endişe duyduğunu” ve “bu pervasız hamleye sert bir biçimde karşı olduğunu” belirtti.

İLK TEPKİ ABD HAZİNE BAKANINDAN: "NE OLMUŞ YANİ?"

Çin'in misilleme hamlesine ilk tepki gecikmedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business'a verdiği röportajda,"Çin'in yüzde 84'lük misilleme gümrük vergisi talihsiz" yorumunu yaptı.

Çin'in gerilimi tırmandırmasının "onlar için bir kayıp" olduğunu söyleyen Bessent, şunları söyledi: "Gümrük tarifelerini yükseltebilirler ama ne olmuş yani? Çinlilerle atılacak çok iyi bir adım fentanil öncüllerini kabul etmektir. Çin bu durumdan kurtulmak için devalüasyon yapmaya çalışmamalı. Çin masaya oturmalı."

Bessent'e Çin hisse senetlerinin ABD borsalarından çıkarılması soruldu: "Her şey masada. Bu Trump'ın kararı olacak" yanıtını verdi. ABD'li bakan, borç tavanını uzlaşma yoluyla yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bessent, rafa kaldırılan şirket faali̇yetleri ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ticaret anlaşmaları yaptıkça daha büyük bir kesinlik göreceğiz. Tahvil piyasasının sakinleşmesini bekliyoruz."

ABD Hazine Bakanı Bessent, deregülasyoun bankaların dava fazla borç senedi almasına izin vermesi gerektiğine işaret etti, ABD’nin “güçlü bir dolar politikasının olduğuna” vurgu yaptı.



ABD, ÇİN’E YÜZDE 104 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULUYOR



ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı, bugün itibarıyla yüzde 104'e yükseldi. Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin 9 Nisan'dan itibaren uygulanacağını bildirmişti.



Çin, ABD'nin yüzde 34'lük tarifesine aynı oranda karşılık vereceğini duyurmuştu. Trump, Çin'in bu misillemeden vazgeçmediği durumda yüzde 50 ek vergi getirmekle tehdit etmişti. Çin Başbakanı Li Qiang, ABD'nin gümrük vergileri ile mücadele edecek yeterli araca sahip olduklarını belirtmişti. 2025 yılı büyüme rakamları için iyimserliğini sürdürdüklerini belirten Qiang, Çin'in uluslararası ticaret kurallarını savunduğunu sözlerine eklemişti.



TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ



Trump, Beyaz Saray’da kömür madencilerinin de katıldığı programda, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.



